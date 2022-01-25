Из-за снегопада русские туристы оказались запертыми в турецком аэропорту без еды и воды

Из-за снегопада русские туристы оказались запертыми в турецком аэропорту без еды и воды
Из-за снегопада русские туристы оказались запертыми в турецком аэропорту без еды и воды. Фото: сайт аэропорта в Стамбуле

Несколько часов больше сотни русских туристов не могут отправиться из Стамбула в Санкт-Петербург из-за ухудшения погодных условий. В общей сложности тысячи пассажиров оказались запертыми в аэропорту.

Из-за сильного снегопада накануне были отменены все рейсы и закрыты дороги до аэропорта. Рейс в Петербург авиакомпании «Северный ветер» откладывали три раза, он должен был приземлиться еще в понедельник, 24 января. Отмечается, что вылет может быть осуществлен сегодня в 17:00. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Пассажиры рассказывают о трудной ситуации, в которой они оказались. По их словам, больше суток граждан держали на полу в аэропорту без помощи от авиаперевозчика. При этом паспортный контроль не открыли, нет воды и еды, вещи остались на месте ранее планируемого вылета.

Кроме того, при первом переносе рейса некоторая часть людей пошла в другое крыло аэропорта, чтобы переоформить билет. Вернуться и пройти заново паспортный контроль не удалось, потому что сотрудники службы перекрыли зону, уйдя домой ночью.

По последним данным, как сообщают «Известия», туристов наконец-то отправляют в отели.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ночью 25 января один международный рейс покинул петербургский аэропорт Пулково позднее назначенного срока. Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, купившим билеты до Навои.

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