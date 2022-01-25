Медик оказывал пьяному петербуржцу помощь, а тот ногой сломал ему зуб

В отношении 37-летнего жителя Петербурга возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Главное Следственное Управление СК РФ по Петербургу во вторник, 25 января, петербуржца обвиняют в избиении медицинского работника.

Горожанину, который в момент злодеяния был пьян, уже предъявили обвинение. В настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие считает, что 23 января обвиняемый в парадной одного из домов на бульваре Красных Зорь, находясь в нетрезвом виде, из хулиганских побуждений ударил ногой в голову медицинского работника. К слову, последний оказывал ему помощь. В результате происшествия мужчина причинил медику травматический перелом коронки зуба.

Расследование уголовного дела еще не закончено.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчине пьяный автомобилист избил полицейского при задержании.