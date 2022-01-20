В Гатчине пьяный автомобилист избил полицейского при задержании

В ближайшее время автомобилисту предъявят обвинение. Фото: pixabay

В ближайшее время автомобилисту предъявят обвинение. Фото: pixabay

В Ленинградской области задержан нетрезвый водитель, который при задержании напал на сотрудника полиции.

В Гатчине следственные органы возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Фигурантом дела стал 29-летний мужчина. Об этом сообщили в областном СУ СК.

Инцидент произошел накануне на Крупской улице в Гатчине. Водитель, севший за руль в состоянии алкогольного опьянения, не выполнил требование полиции об остановке. Его удалось поймать, но при задержании мужчина решил оказать сопротивление. Он ударил сотрудника полиции кулаком в лицо.

В ближайшее время автомобилисту предъявят обвинение. Следствие будет настаивать на заключении под стражу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти обнаружили труп мужчины с огнестрельным ранением в голову.