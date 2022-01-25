На Северном проспекте дочь насмерть забила мать-пенсионерку

На Северном проспекте дочь насмерть забила мать-пенсионерку
Тело пенсионерки нашли в ее же квартире. Фото: Google Maps

В Выборгском районе Петербурга обнаружили труп женщины.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 23 января, вечером, в полицию сообщили о бездыханном теле 69-летней пенсионерки. Труп нашли на Северном проспекте в доме №24.

Позднее женщине диагностировали множественные переломы грудной клетки, гематомы, кровоподтеки и ссадины различных частей тела.

Подозреваемой в этом деле стала дочь скончавшейся. 46-летнюю неработающую женщину задержали. Ее доставили в отдел полиции.

Оперативники изъяли биоматериалы, постельное белье, две сорочки и телефон. Заведено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пушкине женщина наткнулась на труп неизвестного в вязаной шапке.

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