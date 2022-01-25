На проспекте Кузнецова обнаружили трупы двух пенсионеров

По словам родственников, скончавшиеся могли увлекаться алкогольными напитками.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 24 января, вечером, в полицию обратилась 32-летняя женщина. Она заявила, что дверь в квартиру по проспекту Кузнецова, 25, корпуса 1 уже давно никто не открывает.

Позднее полиция выяснила, что в двухкомнатной квартире лежат два трупа. Тела нашли в комнате на диване. Скончалась 69-летняя женщина и 53-летний мужчина.

Отмечается, что оба бездыханных тела были без признаков насильственной смерти. Трупы направили в морг для установления причины смерти. Полиция изъяла с места происшествия одну бутылку из-под крепкого алкоголя и одну рюмку.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минздраве Тверской области назвали видео с «ожившим трупом» в морге постановкой.