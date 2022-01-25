В магазине на Кантемировской двое неизвестных, угрожая пистолетом, украли настольную игру

Между продавцом и разбойниками произошел конфликт.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 24 января, вечером, в полицию обратился 21-летний работник магазина настольных игр. Он заявил, что в магазин на Кантемировской улице вошли двое неизвестных. Затем между тремя произошла ссора, в результате которой один из незнакомцев направил в сторону продавца что-то вроде пистолета, а также совершил хищение настольной игры. Однако второй мужчина вернул заявителю украденное. Затем неизвестные скрылись.

Помещение магазина оборудовано камерами видеонаблюдения. Видеозапись уже изъяли. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина приехал из Химок в петербургский ресторан и угрожал его сотрудникам пистолетом.