В Пушкине заметили, как горит «Шкода»

В Пушкине заметили, как горит &#171;Шкода&#187;
Пострадавших в результате пожара нет. Фото: https://pixabay.com/

С огнем в Пушкинском районе Петербурга боролся десяток спасателей.

В пресс-службе главного управления МЧС по городу 25 января сообщили, что очевидцы пожара у дома №21/1 по Павловскому шоссе вызвали пожарных в 22:55. Горел автомобиль марки «Шкода». В машине выгорел отсек двигателя.

На борьбу с автомобильными пожарами направили 10 человек личного состава и две единицы техники. Прибывшие сотрудники МЧС потушили пожар примерно за 15 минут, в 23:12.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ночной пожар в многоквартирном доме выгнал всех жильцов на улицу в Ленинградской области. Возгорание случилось в ночь на четверг, 20 января, в многоквартирном доме в деревне Лопухинка.

новости СПб пожар происшествие Пушкинский район


 

Новости партнеров
"Он вообще другой": заразившийся "омикроном" врач рассказал о симптомах заболевания
Мишустин раскритиковал власти Петербурга из-за проблем с COVID-19, глава комздрава объяснился
Мишустин раскритиковал власти Петербурга из-за проблем с COVID-19, глава комздрава объяснился
Аглая Шиловская ощущает присутствие умершего отца в жизни: «У портрета меняется выражение лица»
Аглая Шиловская ощущает присутствие умершего отца в жизни: «У портрета меняется выражение лица»
Нырнула в прорубь и исчезла на глазах детей: водолазы почти сутки ищут тело утонувшей в купели на Оредеже женщины
Нырнула в прорубь и исчезла на глазах детей: водолазы почти сутки ищут тело утонувшей в купели на Оредеже женщины
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пушкине заметили, как горит «Шкода»
В детской больнице им. Н.Ф. Филатова увеличили количество ...
Стала известна причина крупного пожара на Лиговском проспекте
Вооруженного молотком похитителя айфона в Петербурге нашли спустя 6 лет в Уфе
В Смольном соборе появилось современное музейное пространство
Петербурженка сняла у метро «Гражданский проспект» почти миллион и отдала ...
В магазине на Кантемировской двое неизвестных, угрожая пистолетом, украли ...
Мини-футбол: Россия обыграла Хорватию со счетом 4:0