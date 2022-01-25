В Пушкине заметили, как горит «Шкода»

Пострадавших в результате пожара нет. Фото: https://pixabay.com/

Пострадавших в результате пожара нет. Фото: https://pixabay.com/

С огнем в Пушкинском районе Петербурга боролся десяток спасателей.

В пресс-службе главного управления МЧС по городу 25 января сообщили, что очевидцы пожара у дома №21/1 по Павловскому шоссе вызвали пожарных в 22:55. Горел автомобиль марки «Шкода». В машине выгорел отсек двигателя.

На борьбу с автомобильными пожарами направили 10 человек личного состава и две единицы техники. Прибывшие сотрудники МЧС потушили пожар примерно за 15 минут, в 23:12.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ночной пожар в многоквартирном доме выгнал всех жильцов на улицу в Ленинградской области. Возгорание случилось в ночь на четверг, 20 января, в многоквартирном доме в деревне Лопухинка.