Все серьезно: на Авиаконструкторов сбили пешехода

Человека, который попал под машину, пришлось госпитализировать в больницу.

В Приморском районе Санкт-Петербурга под колеса автомобиля угодил пешеход. Об этом сообщает телеканал 78.ru в среду ночью, 26 января.

Так, возле дома № 16 по улице Авиаконструкторов сбили пешехода. В настоящий момент неизвестно, в каком состоянии находится пострадавший. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Судя по видеокадрам, опубликованным изданиям, к месту случившегося прибыли и сотрудники Госавтоинспекции, и карета скорой медицинской помощи.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вблизи станции Колпино электричка насмерть сбила мужчину в наушниках. Гражданин погиб под колесами электропоезда.