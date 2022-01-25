Все серьезно: на Авиаконструкторов сбили пешехода

Все серьезно: на Авиаконструкторов сбили пешехода
Пешеход попал под колеса. Фото: pixabay

Человека, который попал под машину, пришлось госпитализировать в больницу.

В Приморском районе Санкт-Петербурга под колеса автомобиля угодил пешеход. Об этом сообщает телеканал 78.ru в среду ночью, 26 января.

Так, возле дома № 16 по улице Авиаконструкторов сбили пешехода. В настоящий момент неизвестно, в каком состоянии находится пострадавший. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Судя по видеокадрам, опубликованным изданиям, к месту случившегося прибыли и сотрудники Госавтоинспекции, и карета скорой медицинской помощи.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вблизи станции Колпино электричка насмерть сбила мужчину в наушниках. Гражданин погиб под колесами электропоезда.

авария наезд на пешехода дтп новости СПб происшествия улица Авиаконструкторов


 

Новости партнеров
Названа температура во время COVID-19, при которой нельзя принимать жаропонижающие
Названа температура во время COVID-19, при которой нельзя принимать жаропонижающие
Поликлиники Петербурга перешли на новый режим: куда идти с ОРВИ и симптомами COVID-19
Поликлиники Петербурга перешли на новый режим: куда идти с ОРВИ и симптомами COVID-19
"Он вообще другой": заразившийся "омикроном" врач рассказал о симптомах заболевания
Спасательница рассказала о причинах гибели женщины в купели в Гатчине
Спасательница рассказала о причинах гибели женщины в купели в Гатчине
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Все серьезно: на Авиаконструкторов сбили пешехода
«Можете не волноваться»: Игорь Верник рассказал о своей госпитализации
В Пушкине заметили, как горит «Шкода»
В детской больнице им. Н.Ф. Филатова увеличили количество ...
Стала известна причина крупного пожара на Лиговском проспекте
Вооруженного молотком похитителя айфона в Петербурге нашли спустя 6 лет в Уфе
В Смольном соборе появилось современное музейное пространство
Петербурженка сняла у метро «Гражданский проспект» почти миллион и отдала ...