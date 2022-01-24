Вблизи станции Колпино электричка насмерть сбила мужчину в наушниках

В Колпинском районе Петербурга мужчина погиб под колесами электропоезда.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО, все случилось накануне в 9 утра на 25-м километре железнодорожной станции Колпино. Электричка Москва — Петербург сбила пешехода.

Прибывшие к месту происшествия правоохранители выяснили, что на путях погиб 28-летний мужчина из Ленобласти. Он переходил пути в неположенном месте и был в капюшоне и наушниках. Машинист экстренно затормозил и сигналил, но наезда избежать не удалось.

Пешеход скончался на месте. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что разговаривавший по телефону мужчина погиб под электричкой в Петербурге.