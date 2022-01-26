Спасатели час тушили полыхающий дом в Капорском

В Ломоносовском районе Ленобласти в одной из деревень загорелся частный дом. Спасатели час боролись с огнем.

Возгорание случилось в ночь на среду, 26 января, в деревне Капорское. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 3:39. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по 47-му региону, в частном доме горела обстановка на общей площади 10 квадратных метров.

В 4:41 пожар был ликвидирован. К тушению огня привлекались от МЧС дежурные смены 134 пожарно-спасательных частей Ленинградской области и 33 пожарной части противопожарной службы Санкт-Петербурга: восемь человек и две пожарные машины.

Информация о пострадавших не поступала. Сейчас на месте пожара работают дознаватели.

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