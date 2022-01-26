Водитель иномарки погиб в лобовом ДТП с фурой в Гатчинском районе

В Гатчинском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. По факту аварии проводится проверка.

Дорожный инцидент случился во вторник, 25 января, в 8.04 на 16 километре автодороги Гатчина-Ополье. 35-летний водитель тягача Scania G400 с прицепом, двигаясь со стороны Больших Борниц в сторону Елизаветино, выехал на полосу встречного двжения, где столкнулся с Daewoo Gentra.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по области, 61-летний житель деревни Рабицы, управляющий легковушкой, скончался на месте происшествия.

Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водителя, устроившего смертельное ДТП с машиной скорой помощи в Тосненском районе, задержали. 27-летний водитель иномарки «Дэу Нексия» не правился с управлением, из-за чего автомобиль вылетел на встречную полосу, где врезался в машину скорой помощи, принадлежащей Тосненской КМБ.