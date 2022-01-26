В Сланцах под снегом очевидец нашел труп в двух куртках

Тело неизвестного мужчины заметили в городе Сланцы по улице Сосновая, у дома №27 под снегом.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 25 января, в 21:33, по телефону «112» обратился свидетель происшествия. Он рассказал, что обнаружил труп мужчины, которого припорошило снегом.

Примерно через полчаса на место случившегося прибыли правоохранительные органы. Оперативники обнаружен труп неизвестного гражданина. Он был одет в две куртки темного цвета, темные спортивные штаны, черные ботинки. Признаков насильственной смерти замечено не было.

Труп доставили в морг, чтобы установить причины смерти.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти обнаружили труп мужчины с огнестрельным ранением в голову.