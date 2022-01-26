В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 983 человек

В Ленинградской области зафиксировали еще 983 случая заболевания COVID-19, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 26 января. Выздоровели с последующей выпиской из больниц за прошедшие 24 часа 362 человека. Зарегистрированы за сутки два летальных исхода. За все время пандемии в 47-м регионе выявили 107 917 инфицированных коронавирусом. Из них 100 427 пациентов выздоровели, еще 3 125 человек умерли.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 11 месте. Петербург находится на втором — 10 581 зараженный. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 19 856 человек. Третье место у Подмосковья — 6 709 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в связи со вспышкой нового штамма коронавирусной инфекции «омикрона» часть правительственного автопарка придется передать медикам. До 30 автомобилей своего автопарка на работу в районные больницы регион передаст врачам, так как в Ленобласти произошел рост заболеваемости ковидом.