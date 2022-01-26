На проспекте Обуховской Обороны загорелся «Volkswagen»

У автомобиля «Volkswagen» больше нет салона и моторного отсека. Они выгорели.

С огнем в Невском районе Петербурга воевали считанные минуты. В пресс-службе главного управления МЧС по городу 26 января сообщили, что очевидцы пожара у дома №305 по проспекту Обуховской Обороны вызвали спасателей в 12:40. В легковом автомобиле «Volkswagen» выгорел салон и моторный отсек.

Однако полностью потушить пожар удалась буквально через несколько минут, в 12:49.

Информации о пострадавших не имеется. Для того, чтобы справиться с возгоранием пришлось привлечь 12 МЧСников и три единицы техники.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Тихвинском районе 16 января произошел квартирный пожар. На время уйти из своих квартир пришлось сразу нескольким соседям. Сообщение о возгорании пришло на пульт спасателей в 13:55.