В Выборге подожгли автомобиль: неизвестному не угодила «Лада Веста»

В Выборге подожгли автомобиль: неизвестному не угодила &#171;Лада Веста&#187;
Машина частично обгорела. Фото: pixabay.com

В настоящий момент решается вопрос о заведении уголовного дела по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в Выборгском районе Ленинградской области произошел неприятный инцидент. 25 января, в 03:17, в правоохранительные органы обратился гражданин, заявивший, что у дома №29 по улице Гагарина горит автомобиль.

Через полчаса оперативники прибыли к месту случившегося. Выяснилось, что машина марки «Лада Веста» частично обгорела. Транспорт принадлежал 35-летнему местному жителю.

Видеонаблюдение на данном участке отсутствовало. Полиция изъяла следы горюче-смазочных материалов с бокового стекла.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в Ленобласти обошелся пенсионеру в 30 млн рублей.

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