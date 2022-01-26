На Большеохтинском в квартире выгорела комната

Днем 26 января в Красногвардейском районе Петербурга произошел квартирный пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 14:51 мск. На Большеохтинском проспекте, в доме №15 корпуса 1. В «девятиэтажке» в двухкомнатной квартире выгорела комната площадью 14 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось лишь через час, в 15:47 мск. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 19 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Аннинском шоссе произошел пожар в котельной. В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.