На Воронцовском бульваре найден мужчина в луже крови

На Воронцовском бульваре найден мужчина в луже крови
На Воронцовском бульваре найден мужчина в луже крови. Фото: Gazeta.SPB

В среду, 26 января, страшная картина открылась прохожим в Мурино. На заснеженной дороге растеклось кровавое пятно вокруг мужчины, который не подавал признаки жизни.

Как стало известно Gazeta.SPB, тело пострадавшего гражданина обнаружили на Воронцовском бульваре, недалеко от дома 17. Очевидцы отмечают, что около 20:00 часов его уже грузили в машину и собирались увозить.

Какое-то время мужчина лежал накрытый в растекшейся вокруг луже крови. Предположительно, у пострадавшего пробита голова, потому что отмечается, что кровь текла именно оттуда.

В настоящий момент все детали произошедшего выясняются. Есть вероятность убийства, но точное заключение можно будет дать только по установлению всех деталей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 25 января очевидец сообщил о теле мужчины в лесном массиве в Пушкинского района Петербурга. Мужчина был в черной вязаной шапке и в вязаной темно-серой куртке-ветровке.

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