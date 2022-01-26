В Пушкине в лесном массиве нашли мертвого мужчину

Тело нашли в лесном массиве в Пушкине. Фото: Google Maps

Тело нашли в лесном массиве в Пушкине. Фото: Google Maps

Труп неизвестного был в черной вязаной шапке и в вязаной темно-серой куртке-ветровке.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 25 января, днем очевидец сообщил о теле мужчины в лесном массиве в Пушкинского района Петербурга.

Труп нашли недалеко от дома №3 по улице Изборская.

Полиция установила, что скончавшемуся около 50-60 лет, его рост составляет примерно 175-177 сантиметров, телосложение его было худощавым, а волосы седые и короткие.

Труп направили в морг, чтобы установить причину смерти.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в подвале на Дачном проспекте нашли труп мужчины с гематомами. Подозреваемого в совершении преступления задержали «по горячим следам» . Он проживал в том же доме, где и нашли тело.