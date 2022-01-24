В подвале на Дачном проспекте нашли труп мужчины с гематомами

В подвале на Дачном проспекте нашли труп мужчины с гематомами
Тело нашли на Дачном проспекте. Фото: "Яндекс панорамы"

Подозреваемого в совершении преступления задержали «по горячим следам» . Он проживал в том же доме, где и нашли тело.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 21 января, днем, в Кировском районе Петербурга был найден труп. О происшествии сообщила в полицию женщина. Мертвого 56-летнего мужчину обнаружили в подвале дома №30 корпуса 1 по Дачному проспекту. Кроме того, на теле скончавшегося имелись гематомы.

Вскоре труп отправили в морг, чтобы установить причину смерти.

В этот же день, вечером, в том же доме по Дачному проспекту«по горячим следам» был задержан подозреваемый. Им оказался неработающий 46-летний мужчина. Его доставили в отдел полиции. Стоит отметить, что подозреваемый четыре раза привлекался к уголовной отвественности.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти грузовой поезд насмерть сбил 43-летнего мужчину.

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