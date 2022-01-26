Несовершеннолетние петербуржцы не смогут посещать зоопарк с 28 января по 13 февраля

В Ленинградский зоопарк с 28 января не смогут попасть посетители, которым меньше 18 лет. Ограничение продлится до 13 февраля.

В связи с постановлением правительства, связанным с распространением коронавирусной инфекции, некоторой группе лиц нельзя будет попасть в зоопарк вплоть до дня всех влюбленных. Об этом сообщает сам Ленинградский зоопарк на свой странице в Instagram.

Кроме того, в дополнение к ограничению на вход с 28 января по 13 февраля отменяются детские абонементные программы, работа пони-клуба и Кружка Юных Зоологов. С теми, кто уже приобрел билеты на сегодняшний день, сотрудники зоопарка пообещали связаться в ближайшее время.

Из-за новых ограничений поменялся режим работы зоопарка. Так с 28 по 30 января зоопарк работает в обычном режиме для людей достигших 18 лет. Уже 31 января вводится санитарный день, поэтому зоопарк закрыт для посещения. О работе заведения в феврале сотрудники сообщат отдельно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге открылась запись на вакцинацию подростков от 12 до 17 лет. Получить вакцину «Спутник M» можно в любой из 59 районных поликлиник города.