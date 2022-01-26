В больнице имени Филатова в 2022 году от коронавируса уже скончался один ребенок

В больнице имени Филатова в 2022 году от коронавируса уже скончался один ребенок. Фото: "Яндекс.Карты"

В больнице имени Филатова в 2022 году от коронавируса уже скончался один ребенок. Фото: "Яндекс.Карты"

Новый 2022 год только начался, но потери от болезни уже есть. Коронавирусная инфекция забрала жизнь одного юного петербуржца в детской больнице.

Стало известно, что несовершеннолетний пациент скончался от нового вируса. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на комздрав.

В общей сложности за 2022 год в больнице имени Филатова от болезни умер один ребенок, за весь 2021-й — еще один и двое детей за 2020 год. Во всех случаях был причастен коронавирус.

За ноябрь 2021 года сообщалось, что во втором детском стационаре, а именно в клинике Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, умерли еще пять детей от COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 28 января юные петербуржцы не смогут попасть в Ленинградский зоопарк. Ограничение продлится до 13 февраля. В связи с постановлением правительства, связанным с распространением коронавирусной инфекции, некоторой группе лиц нельзя будет попасть в зоопарк вплоть до дня всех влюбленных.