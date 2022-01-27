Биезбардис: при нехватке страхового стажа для пенсии его можно «купить»

При нехватке страхового стажа для пенсии его можно "купить". Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

При нехватке страхового стажа для пенсии его можно "купить". Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Граждане России, у которых не хватает страхового стажа для пенсии, могут его «купить» за деньги. Для увеличения числа пенсионных баллов можно воспользоваться еще одной возможность, предусмотренной законодательством РФ.

Представитель НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис напомнил россиянам, что для накопления страховой пенсии нужен определенный минимальный страховой стаж, который в 2022 году составляет 13 лет. Гражданам, у которых его не хватает, нужно задуматься о методах, которыми можно его восполнить. Об этом специалист рассказал агентству «Прайм».

Другим способом Биезбардис назвал «покупку» такого стажа за деньги. Согласно законодательству можно приобрести до половины такого стажа, но с учетом, если это не касается льгот и самозанятых, для которых исключения нет.

«Минимальный размер добровольных страховых взносов в ПФР в 2022 году составляет 36 669 рублей 60 копеек. А максимальный — 293 356 рублей 80 копеек. Уплатить можно как всю сумму сразу, так и распределив ее по году вплоть до 31 декабря», — отметил специалист.

Эксперт подчеркнул, что россияне будут не всегда успевать набрать определенный стаж, потому что каждый год требование будет увеличиваться. В связи с этим важно хранить трудовые договоры, договоры ГПХ, лицевые счета, ведомости на выдачу зарплаты и другие документы, которые подтверждают стаж.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что страховую пенсию по старости могут получить определенные группы россиян: учитывается пол и возраст, рассчитывающих на выплаты.