Коронавирусом в мире заразилось более 361 млн человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 361 миллиона, а число летальных исходов — 5,6 миллиона. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Согласно данным, по состоянию на утро 25 января в университет поступили сведения о 361 864 996 зараженных и 5 625 803 умерших. Вакцинированы от коронавируса в мире 9 873 274 351 человек.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в американский университет, зарегистрировано в США — 72 909 527. Далее следуют Индия (40 085 116), Бразилия (24 560 093).

В России, по данным университета, общее число инфицированных достигло 11 129 318. Жертв коронавируса в РФ насчитывается 321 484.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что китайские ученые предостерегли о распространении нового коронавируса из ЮАР.