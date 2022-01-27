В Петербурге за сутки госпитализировали почти 800 человека с COVID

В Петербурге за сутки врачи госпитализировали 753 человека с коронавирусом и пневмонией.

Сейчас на лечении в стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 6 591 петербуржцев. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,41 при нормативе в 1.

Как сообщил оперштаб, в тяжелом состоянии в реанимациях остаются 588 человек, 317 из них не могут дышать самостоятельно и подключены к аппаратам ИВЛ. Выписались из красных зон за последние 24 часа 532 петербуржца.

На сегодняшний день ковид-больных в городе принимают 18 стационаров, развернуто 8 687 коек, из которых 43,59% свободны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще 11 808 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение минувших суток. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 962 283 местных жителя. При этом 847 273 пациента смогли вылечиться от инфекции, в том числе 3228 за последние сутки. Также за сутки медики зарегистрировали смерть 64 человек с положительным тестом на коронавирус.