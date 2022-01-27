В трех петербургских больницах появились дополнительные койки для COVID-пациентов

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Петербурге продолжается перепрофилирование дополнительных коек в медицинских учреждениях города.

Так, в Психиатрической больнице № 3 им. Скворцова-Степанова перепрофилировали в инфекционные дополнительные 60 коек, а в родильном доме № 16 — 75 инфекционных коек.

Как сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению города, также на прием детей с инфекционными заболеваниями перешла детская городская больница святой Ольги. Там развернули 251 койку.

Напомним, за минувшие сутки 11 808 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение минувших суток. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 962 283 местных жителя. При этом 847 273 пациента смогли вылечиться от инфекции, в том числе 3228 за последние сутки. Также за сутки медики зарегистрировали смерть 64 человек с положительным тестом на коронавирус.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в больнице имени Филатова в 2022 году от коронавируса уже скончался один ребенок.