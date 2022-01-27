Появились кадры спасения девочки, которая на ватрушке укатилась в полынью в Петербурге

Появились кадры спасения девочки, которая на ватрушке укатилась в полынью в Петербурге
Полицейские спасли провалившегося ребенка. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В Невском районе Петербурга полицейский спас девочку, которая каталась на ватрушке и съехала в полынью.

Инцидент произошел в среду, 26 января. В вечернее время в полицию поступило сообщение о том, что трехлетний ребенок, катаясь на ватрушке, съехал в полынью и оказался в воде. Отец девочки, который находился рядом, пытался спасти дочь, но это ему не удавалось

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу, прибывшие правоохранители бросились на помощь ребенку. Сержант полиции Дмитрий Ходкевич, обвязав себя тросом, добрался до полыньи и сумел вытащить девочку на лед.

«Ребенок не пострадал», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина хотел пересечь Неву, но провалился под лед возле Петропавловки. Он не пострадал, его даже не пришлось доставлять в больницу.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти новости СПб провалился под лед


 

Новости партнеров
Врач: переболевшие ковидом могут заразиться омикроном с вероятностью 15-20%
Врач: переболевшие ковидом могут заразиться омикроном с вероятностью 15-20%
Доктор Мясников назвал необычный симптом онкологии
Доктор Мясников назвал необычный симптом онкологии
Беглов озадачился недовольством богатых петербуржцев, о бедных – ни слова
Беглов озадачился недовольством богатых петербуржцев, о бедных – ни слова
Крещенские купания в Оредеже, где трагически погибла женщина, не были согласованы
Крещенские купания в Оредеже, где трагически погибла женщина, не были согласованы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Появились кадры спасения девочки, которая на ватрушке укатилась в полынью в ...
Медведев заявил о возможной замене доллара в России на евро и юань
Симптомы, лечение, эффективность вакцин – всё, что нужно знать об штамме ...
«Омикрон» не последний: в Китае нашли новый коронавирус
Путин лично прочитал письменный ответ США по гарантиям безопасности
Серьезные перемены ждут эти пять знаков Зодиака в 2022 году
Спасатели предупредили автомобилистов о непогоде с 28 по 30 января в Ленобласти
В Петербурге опечатали еще пять баров за нарушение COVID-ограничений