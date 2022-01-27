Появились кадры спасения девочки, которая на ватрушке укатилась в полынью в Петербурге

В Невском районе Петербурга полицейский спас девочку, которая каталась на ватрушке и съехала в полынью.

Инцидент произошел в среду, 26 января. В вечернее время в полицию поступило сообщение о том, что трехлетний ребенок, катаясь на ватрушке, съехал в полынью и оказался в воде. Отец девочки, который находился рядом, пытался спасти дочь, но это ему не удавалось

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу, прибывшие правоохранители бросились на помощь ребенку. Сержант полиции Дмитрий Ходкевич, обвязав себя тросом, добрался до полыньи и сумел вытащить девочку на лед.

«Ребенок не пострадал», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина хотел пересечь Неву, но провалился под лед возле Петропавловки. Он не пострадал, его даже не пришлось доставлять в больницу.