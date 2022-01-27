Житель Ленобласти, который убил двух женщин и жил на пенсию мертвой супруги, получил 12 лет тюрьмы

Житель Ленобласти, который убил двух женщин и жил на пенсию мертвой супруги, получил 12 лет тюрьмы
Мужчина признан судом виновным в совершении преступления. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

В Ленинградской области мужчина признан виновным в убийстве двух женщин. Он отправится в колонию на 12 лет.

Трагедия случилась в июле 2020 года в городе Тихвин. Установлено, что обвиняемый, задушил в квартире свою супругу 1946 года рождения. После он расчленил потерпевшую, а после сбросил расфасованные по пакетам останки в акваторию реки Сясь в Волховском районе. 13 сентября 2020 года по факту обнаружения отчлененных верхних и нижних конечностей было возбуждено уголовное дело. Кроме того, обвиняемый, после смерти супруги, используя доверенность, получал назначенную ей страховую пенсию.

Скрыться от правосудия мужчине не удалось. 31 декабря 2020 года обвиняемый задушил знакомую супруги и утопил в ванной, чтобы сымитировать утопление.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по области, судом мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима и штрафом в размере 30 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина напильником убил своего собутыльника на проспекте Маршака.

ленобласть убийство уголовное дело


 

Новости партнеров
Гинцбург рассказал, как на 100% защититься от
Гинцбург рассказал, как на 100% защититься от "омикрона"
У женщины, утонувшей на Крещение в гатчинской купели, не было шансов на спасение
У женщины, утонувшей на Крещение в гатчинской купели, не было шансов на спасение
Председатель Комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец сломал ногу
Председатель Комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец сломал ногу
Врач: переболевшие ковидом могут заразиться омикроном с вероятностью 15-20%
Врач: переболевшие ковидом могут заразиться омикроном с вероятностью 15-20%
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Житель Ленобласти, который убил двух женщин и жил на пенсию мертвой ...
«Не из-за денег»: мать тиктокера Милохина попросила прощения у сына
Российских пенсионеров предупредили о новом витке инфляции с 28 января
Жестоко убившему таксиста у «Пулково» молодому человеку ...
Бездействие и ожидание: россиянам дали совет на фоне резкого обвала рубля
Россиян предупредили о двухэтапной схеме банковских мошенников
Apple превратит iPhone в терминал оплаты
Юрист назвал документы, кторые необходимо храненить в бумажном виде