Житель Ленобласти, который убил двух женщин и жил на пенсию мертвой супруги, получил 12 лет тюрьмы

В Ленинградской области мужчина признан виновным в убийстве двух женщин. Он отправится в колонию на 12 лет.

Трагедия случилась в июле 2020 года в городе Тихвин. Установлено, что обвиняемый, задушил в квартире свою супругу 1946 года рождения. После он расчленил потерпевшую, а после сбросил расфасованные по пакетам останки в акваторию реки Сясь в Волховском районе. 13 сентября 2020 года по факту обнаружения отчлененных верхних и нижних конечностей было возбуждено уголовное дело. Кроме того, обвиняемый, после смерти супруги, используя доверенность, получал назначенную ей страховую пенсию.

Скрыться от правосудия мужчине не удалось. 31 декабря 2020 года обвиняемый задушил знакомую супруги и утопил в ванной, чтобы сымитировать утопление.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по области, судом мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима и штрафом в размере 30 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина напильником убил своего собутыльника на проспекте Маршака.