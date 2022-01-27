«Не успел проскочить»: у Бухарестской маршрутка влетела во внедорожник

&#171;Не успел проскочить&#187;: у Бухарестской маршрутка влетела во внедорожник
У Бухарестской маршрутка влетела во внедорожник. Фото: группа "Вконтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

В ночь с 27 на 28 января на перекрёстке Салова и Бухарестской произошло столкновение маршрутки и внедорожника. Есть один пострадавший.

В группе ВКонтакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» отмечается, что маршрутка при левом повороте подбил летящий Ленд Крузер. В комментариях появилось видео с регистратора, на котором видно, как внедорожник на скорости пытался на последних секундах зленого света проехать через перекресток, но не успел: в него влетела маршрутка.

Очевидцы сообщают, что водитель маршрутки сразу выбежал из транспорта, без травм. А вот водителю внедорожника повезло меньше: его пытались вытащить из машины в течение 10-15 минут. В результате, предположительно, мужчина был госпитализирован с переломом ноги.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что транспортная полиция в Петербурге проводит проверку после двух травмирований у железнодорожной станции Шушары. За день под поезд попали два человека.

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