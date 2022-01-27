Росконтроль назвал марки опасного подсолнечного масла

Подсолнечное масло — знакомый продукт любой хозяйки. Как правило, на полках такой продукт должен храниться достаточно долго, поэтому нужно учесть состав и возможно время хранения продукта. Специалисты из организации Росконтроль решили проверить, какие марки масла могут представлять опасность для россиян.

На экспертизу были взяты несколько известных марок рафинированного масла, среди которых Mr.Ricco, «Селяночка», «Благо», «Слобода», «Каролина», «Россиянка» и «Затея». По итогу в двух из представленных марок были обнаружены нарушения, которые потенциально могут нанести вред организму. Об этом пишет PRIMPRESS.

Опасения экспертов вызвали марки «Селяночка» и «Каролина». Оказалось, что на упаковке масел было указано, что они представляют высший сорт. Однако, по результатам лабораторного анализа, оказалось, что в масле присутствует наличие высокого перекисного числа, что значит продукт является не первой свежести.

Некоторые замечания специалисты предъявили маркам «Затея» и «Россиянка». Специалисты продегустировали эти образцы и пришли к выводу, что у них присутствует специфичный вкус.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что часть продуктов может негативно сказаться на качестве сна. Если употреблять такие продукты на ужин, может появится бессонница.