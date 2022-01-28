В Петергофе тушили полыхавший автомобиль

Информации о пострадавших не поступало.

В Петродворцовом районе Петербурга пожар случился в автомобиле. В экстренные службы в пятницу днем, 28 января, в 14:07, поступило сообщение о пожаре в машине по Гофмейстерской улице, у дома №2. Спасатели оперативно отправились на место происшествия.

Как выяснилось, в легковом автомобиле сгорели сгораемые части.

С огнем буквально 10 минут. В итоге ликвидировать его удалось к 14:19.

От МЧС пришлось привлечь две единицы техники и девять человек личного состава.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Варшавской улице в Петербурге воспламенилась кухня в однокомнатной квартире. Причиной пожара стала плита. В настоящий момент сведения о пострадавших не поступали. Эвакуация, вероятно, не проводилась.