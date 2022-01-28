В Петергофе тушили полыхавший автомобиль

В Петергофе тушили полыхавший автомобиль
Огонь потушили. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Информации о пострадавших не поступало.

В Петродворцовом районе Петербурга пожар случился в автомобиле. В экстренные службы в пятницу днем, 28 января, в 14:07, поступило сообщение о пожаре в машине по Гофмейстерской улице, у дома №2. Спасатели оперативно отправились на место происшествия.

Как выяснилось, в легковом автомобиле сгорели сгораемые части.

С огнем буквально 10 минут. В итоге ликвидировать его удалось к 14:19.

От МЧС пришлось привлечь две единицы техники и девять человек личного состава.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Варшавской улице в Петербурге воспламенилась кухня в однокомнатной квартире. Причиной пожара стала плита. В настоящий момент сведения о пострадавших не поступали. Эвакуация, вероятно, не проводилась.

Гофмейстерская улица новости СПб Петерргоф пожар происшествие


 

Новости партнеров
Поликлиники Петербурга перешли на новый режим: куда идти с ОРВИ и симптомами COVID-19
Поликлиники Петербурга перешли на новый режим: куда идти с ОРВИ и симптомами COVID-19
Спасательница рассказала о причинах гибели женщины в купели в Гатчине
Спасательница рассказала о причинах гибели женщины в купели в Гатчине
У женщины, утонувшей на Крещение в гатчинской купели, не было шансов на спасение
У женщины, утонувшей на Крещение в гатчинской купели, не было шансов на спасение
Гинцбург:
Гинцбург: "омикрон" не поможет выйти из пандемии коронавируса
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петергофе тушили полыхавший автомобиль
126% от нормы: 28 января в Петербурге обновлен снежный рекорд этой зимы
Сергей Лавров: Россия не заинтересована в войне
Днем в «коммуналке» на Черкасова полыхала комната
Путин подписал закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов
Президент РФ подписал закон об индексации пенсий в 2022 году на 8,6%
Депутаты и эксперты выступили за отмену платы за проезд по неубранному ЗСД
Новая схема мошенничества: деньги с карт списывают до нуля