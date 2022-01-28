Брэда Питта подозревают в связи с певицей Люкке Ли

Брэда Питта подозревают в связи с певицей Люкке Ли
Брэд Питт, может быть, состоит в отношениях. Фото: кадр из фильма "Война миров Z".

Американского актера и кинопродюсера Брэда Питта подозревают в романтических отношениях со шведской певицей Люкке Ли.

Об этом пишет издание The Sun.

Источники, располагающее информацией по поводу отношений 58-летнего Питта, уверены, что актер стал встречаться с 35-летней артисткой еще в середине 2021 года. Однако пара пыталась скрывать свой роман.

Отмечается, что обе звезды проживают в Лос-Анджелесе. Их дома находятся в нескольких минутах на машине друг от друга.

Стоит добавить, что некоторое время назад парочку заметили в новом голливудском заведении Mother Wolf. Они решили вместе пообедать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российский актер и телеведущий Игорь Верник рассказал о своей госпитализации. Знаменитость опроверг эту информацию и призвал фанатов не беспокоиться.

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