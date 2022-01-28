Супруг опознал тело утонувшей на крещенских купаниях женщины в Ленобласти

Супруг опознал тело утонувшей на крещенских купаниях женщины в Ленобласти
Тело утонувшей в Ленобласти на Крещение опознал супруг. Фото: СК РФ

Тело, обнаруженное спасателями в реке Оредеж в Ленобласти, принадлежит утонувшей на крещенских купаниях женщине.

В областном управлении СК сообщили, что обнаруженное в реке тело опознал супруг погибшей. Об этом пишет РИА Новости.

Трагедия произошла 19 января на реке Оредеж в поселке Выра Гатчинского района. Женщина прыгнула в самодельную прорубь, но уже не всплыла — подводное течение унесло ее под лед. Все произошло на глазах у детей. Супруг пострадавшей ринулся за ней в воду, однако найти ее не сумел.

Сегодня, 28 января, тело, наконец, было найдено. Его обнаружили в 150 метрах от Рождественского моста, что в одном километре от проруби.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что опубликовано видео с места обнаружения тела погибшей женщины на Крещение в Ленобласти.

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