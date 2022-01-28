В Петербурге в 2022 году запустят крупнейшее производство вакцины «Спутник Лайт»

Комплекс станет одной из крупнейших площадок в России по производству вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Комплекс станет одной из крупнейших площадок в России по производству вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Новый завод «Фармасинтез-Норд» в особой экономической зоне Петербурга получил разрешение Госстройнадзора на ввод в эксплуатацию.

Как сообщили в пресс-службе ОЭЗ, завод приступит к работе в 2022 году. Будет запущено производство препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний, а также заболеваний эндокринной системы.

Кроме того, комплекс станет одной из крупнейших площадок в России по производству вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».

В строительство завода инвестировано более 4 миллиардов рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России могут одобрить две зарубежные вакцины от коронавируса. Заявку подали AstraZeneca и еще одна китайская компания. В данный момент идут клинические испытания вакцин.