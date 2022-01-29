Снегопад и морозы накроют Ленобласть в последний выходной января

Снегопад и морозы накроют Ленобласть в последний выходной января
В Ленобласти выпадет снег. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В воскресенье, 30 января, в Ленинградской области ожидается морозная и ветреная погода. Не обойдется без осадков.

Предстоящей ночью в большинстве районов пойдет снег, местами: на западе сильный, на востоке небольшой. Днем осадки выпадут на юго-западе, местами мокрый снег, налипание мокрого снега. В отдельных районах регион накроет метель.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», будет облачно. Температура воздуха ночью составит -5…-10 градусов, на востоке местами похолодает до -14, днем -1…-6 градусов.

Ветер юго-восточных, восточных направлений будет дуть умеренно, ночью и утром местами порывы до сильного. На дорогах сложная обстановка. Водителям и пешеходам стоит быть особенно осторожными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пятницу, 28 января, в Ленинградской области ожидается облачная погода, пойдет снег. Температура воздуха в течение суток составит от -1 до -6 градусов, ночью местами похолодает до -9.

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