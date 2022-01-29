Ребенок пострадал в массовой аварии на Софийской

В Пушкинском районе Петербурга произошла массовая авария, участниками которой стали как минимум три машины. Пострадал ребенок.
Дорожный инцидент случился вечером в пятницу, 28 января. Подробности очевидцы рассказали в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Автолюбители Колпино».
Как сообщил 78.ru, в аварии пострадал ребенок, врачи констатировали у него черепно-мозговую травму.
ДТП спровоцировало крупную пробку. Судя по опубликованным кадрам, на место происшествия прибыли несколько машин скорой помощи.
Все детали и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель фуры кричал от боли после ДТП с автомобилем на трассе М-11. На опубликованных кадрах видно, что кабина большегруза пострадала. Также были слышны громкие крики пострадавшего водителя.