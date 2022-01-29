Водитель фуры кричал от боли после ДТП с автомобилем на М-11

ДТП произошло на трассе М-11. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербург" "ВКонтакте"

ДТП произошло на трассе М-11. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербург" "ВКонтакте"

На трассе М-11 произошла авария с участием фуры и внедорожника. Один человек пострадал.

Дорожный инцидент случился вечером 28 января. Подробности очевидцы рассказали в группе в социальной сети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

На опубликованных кадрах видно, что кабина большегруза пострадала. Также слышны громкие крики пострадавшего. В комментариях свидетели аварии рассказали, что кричал водитель большегруза, который получил травму бедра.

Все детали и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что массовым ДТП на трассе «Кола», в котором погибла женщина, заинтересовалась прокуратура. В результате ДТП погиб один человек — женщина, находившаяся в одном из легковых автомобилей. Два ее попутчика получили травмы.