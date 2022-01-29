Петербург свободен от пробок субботним утром: 1 балл

Петербург свободен от пробок субботним утром: 1 балл
Утренние пробки составили 1 балл. Фото: "Яндекс.Пробки"

Дороги Петербурга в субботу утром почти свободны от пробок. На улицах города почти нет «красных» участков.

Видимо, жители Северной столицы отсыпаются после рабочей недели. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты» на утро 29 января, пробки оцениваются в один балла. После 11 часов пробки вырастут на балл, а к 13:00 — составят три балла.

Небольшие пробки можно наблюдать на Невском проспекте, Садовой улице, у площади Восстания и набережной Обводного канала. Скопление машин также заметно на проспекте Энгельса, на Коломяжском проспекте, проспекте Просвещения, Выборгском шоссе, Богатырском проспекте, вблизи станции метро «Садовая», а также по улицам Глинки, Союза Печатников и Декабристов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 29 января жителей Петербурга ждет облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег. Температурный фон останется выше нормы.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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