У пенсионерки в Петербурге украли криптовалюту на 5,2 миллиона рублей

У пенсионерки в Петербурге украли криптовалюту на 5,2 миллиона рублей
Мошенницу разыскивают. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге полиция разыскивает мошенницу, которая обманным путем похитила у пожилой женщины криптовалюту.

В пресс-службе городского ГУ МВД сообщили, что в пятницу днем в полицию обратилась 67-летняя пенсионерка. Она заявила, что в середине декабря ей позвонила «эксперт по криптовалютным операциям». Незнакомка убедила женщину, что во избежание мошеннических действий с криптовкладом нужно перевести средства на указанный ей счет, иначе вклад будет заблокирован.

Пенсионерка поверила и перевела криптовалюту на новый счет. В результате она потеряла более 5,2 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело. Мошенницу разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что лидера движения против QR-кодов Коновалова арестовали на два месяца.

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