Годовалая дочь 17-летней петербурженки попала в больницу с отравлением психотропом

Годовалая дочь 17-летней петербурженки попала в больницу с отравлением психотропом
Годовалая дочь 17-летней петербурженки попала в больницу с отравлением психотропом. Фото: pixabay

В Санкт-Петербурге госпитализирован годовалый ребенок с отравлением наркотиками.

Еще 19 января в детскую больницу имени Филатова поступила годовалая девочка с отравлением психотропным веществом. Об этом сообщает «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ребенку диагностировали острое пероральное отравление психотропным веществом. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о ненадлежащем выполнении родительских обязанностей в отношении 17-летней матери девочки.

Отмечается, что прежде девушка не привлекалась к административной или уголовной ответственности.

Стало известно, что малышка все еще находится в больнице, а ее мать еще не сдавала тест на наркотики. Об этом сообщает РЕН ТВ. По словам соседей 17-летняя девушка часто пребывала в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сернокислый барий, из-за которого во время обследования в медцентре на Сикейроса погибли трое пациентов, мог использоваться и в других медицинских учреждениях Северной столицы.

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