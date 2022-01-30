Доктор Каган дал рекомендации по комплектации домашней аптечки во время пандемии

При "омикроне" у людей практически сразу появляются головные боли и усталость. Фото: unsplash

При "омикроне" у людей практически сразу появляются головные боли и усталость. Фото: unsplash

Доктор обратил внимание на то, что не стоит самостоятельно принимать антикоагулянты.

Об этом сообщил Заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган в разговоре с радио «Комсомольская правда».

Доктор посоветовал при повышении температуры до 38 градусов принимать жаропонижающие. Самыми безопасными из них Коган назвал лекарства на основе парацетамола и ибупрофена. Однако стоит быть аккуратнее, принимая как жаропонижающее аспирин.

При сильной заложенности носа доктор советует иметь в аптечке сосудосуживающие спреи или капли.

«Основное назначение полоскания горла — воздействовать местно антисептическими средствами на микроорганизмы. Речь в основном идёт о бактериях, например при ангинах, стрептококковом фарингите. Тогда применяют фурацилин или другие антисептические препараты», — советует специалист.

Врач отметил, что для уменьшения боли в горле подойдет тёплое молоко с мёдом. К слову, если на эти продукты нет реакции организма.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач объяснил опасность насморка при омикрон-штамме для мозга.