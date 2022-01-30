24-летний петербуржец обманывал пенсионеров: якобы их родственники виноваты в ДТП

24-летний петербуржец обманывал пенсионеров: якобы их родственники виноваты в ДТП
Не менее 5 пенсионеров стали жертвами 24-летнего мошенника. Фото: pixabay.com

Рецидивиста задержали в Петербурге по улице Есенина у дома №2.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области в воскресенье, 30 января.

24-летнего петербуржца изобличили в пяти эпизодах хищения денег у пенсионеров на общую сумму 790 тысяч рублей. Схема молодого человека была довольно проста и неизменна.

На телефон пострадавшим звонили неизвестные. Пожилых граждан вводили в заблуждение по поводу родственников, попавших в аварии. Просили передать средства, чтобы якобы не привлекать их к уголовной ответственности.

По всем фактам хищений заведены уголовные дела по статье «Мошенничество».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка сняла у метро «Гражданский проспект» почти миллион и отдала его мошенникам.

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