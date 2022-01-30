На Счастливой улице загорелся детский дом

Информации о пострадавших не поступало. Пожар был потушен еще до приезда МЧСников.

В Кировском районе Петербурга пожар случился в коридоре. В экстренные службы в воскресенье днем, 30 января, в 14:30, поступило сообщение о пожаре в машине по Счастливой улице, в дома №6. Спасатели оперативно отправились на место происшествия.

Как выяснилось возгорание случилось на втором этаже двухэтажного здания, в коридоре площадью 80 квадратных метров, полыхала обстановка на площади пяти квадратных метров.

С огнем удалось справиться еще до прибытия спасателей. Для тушения пожара пришлось привлечь пять единиц техники и 23 человека личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петергофе тушили полыхавший автомобиль.