Всплеск детской заболеваемости: в Петербурге развернута почти 1 тыс. ковид-коек

В Северной столице развернуто 923 койки для детей больных коронавирусом, в том числе свободны из них только 25%.

О том, что в городе резко увеличилось число заболевших ковидом детей, в понедельник, 31 января, сообщает Комитет по здравоохранению Петербурга.

В минувшие выходные в Клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина опять открыли на прием детское инфекционное отделение. Весной 2020 года оно было перепрофилировано для приема взрослых. Теперь здесь принимают подростков старше 14 лет с диагностированным ковидом или же детей с подозрением на эту инфекцию.

Коечная мощность отделения составляет 46 коек.

Стоит отметить, что по словам главы Комитета Дмитрия Лисовца, с 1 февраля оказывать помощь детям начнет также 22-я детская больница в Колпино, там развернут 64 койки.

Также было подготовлено обращение в Минздрав с просьбой развернуть еще 35 коек в Педиатрическом университете.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что больнице имени Филатова в 2022 году от коронавируса уже скончался один ребенок.