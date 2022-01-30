Ургант пошутил на Первом канале об уличных «катках» в Петербурге

Иван Ургант прокомментировал ситуацию с плохой уборкой улиц в городе на Неве. Фото: скриншот Instagram

Иван Ургант прокомментировал ситуацию с плохой уборкой улиц в городе на Неве. Фото: скриншот Instagram

Утопающий в сугробах Петербург привлек внимание телеведущего Ивана Урганта. Он предложил провести ледовое шоу на улицах города.

Поводом для шуток послужили проблемы с уборкой снега в Северной столице. В очередном выпуске программы «Вечерний Ургант» он с иронией прокомментировал неочищенные от льда и снега улицы.

«Кстати, у «Ледникового периода» есть идея сейчас провести финал прямо на углу Невского и Марата, чтобы не тратиться», — заявил Ургант.

Телеведущий также отметил клип Сергея Шнурова, который музыкант посвятил снежному и мусорному коллапсам в родном городе.

Напомним, ранее Сергей Шнуров выпустил клип о плохой уборке города от снега и мусора, после которого власти Петербурга наконец извинились перед горожанами. Также с критикой властей выступил заслуженный артист РФ Александр Половцев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга отказались обсуждать уборку города с Сергеем Шнуровым, он не удивился.