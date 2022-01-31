Платежи по ипотеке в России за полгода могут вырасти на 21%

Платежи по ипотеке в России за полгода могут вырасти на 21%
Платежи по ипотеке с первоначальным взносом 15% на 20 лет увеличится на 21%. Фото: pixabay

В России ожидается резкий рост ежемесячной платы по ипотеке. Платежи увеличатся на 21% к июлю текущего года.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости. При расчетах специалисты учитывали увеличение ипотечных ставок и рост цен на недвижимость.

Согласно прогнозам, в 2022 году квартиры в новостройках подорожают на 15%. Ожидается, что рост цен будет выше инфляции, как это было в последние два года. Эксперты связывают подорожание жилья с ростом цен на стройматериалы и дефицитом рабочей силы.

Цены продолжат расти, даже если влияние этих факторов будет снижено. В ближайшие полгода средняя стоимость квартир в новостройках вырастет на 5%. Вслед за этим подорожает и вторичное жилье. Участники рынка прогнозируют, что средний размер ипотечных ставок в этом году поднимется до 11,5-13%, если ключевая ставка не превысит 10%.

При росте цен на жилье на 5% и росте ставок до 12% платежи по ипотеке с первоначальным взносом 15% на 20 лет увеличится на 21%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России хотят использовать пенсионные накопления для покупки жилья.

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