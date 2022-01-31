Эксперт предрек ослабление рубля из-за геополитических рисков

Эксперт предрек ослабление рубля из-за геополитических рисков
Эксперт предрек ослабление рубля из-за геополитических рисков. Фото: Pixabay

На фоне взлета цен на жилье, низкого уровня государственного долга, профицита настоящего счета и политики российского Центрального банка рубль мог бы выглядеть сильным, но из-за геополитических рисков ситуация может повернуться совсем не в положительную сторону.

По мнению начальника отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаила Шульгина, из-за нарастания геополитической напряженности рубль может стать еще слабее, чем сейчас, и такая ситуация неопределенности может сохраниться на протяжении всего 2022 года. Об этом специалист поделился с агентством «Прайм».

Шульгин отметил, что военного вторжения не будет, но будут согласованные жесткие рестрикции, которые повиснут над рынком. То есть при каждом геополитическом поводе рынок будет вспоминать про риск санкций. Также эксперт предположил, что Евросоюз может начать согласовывать новый пакет санкций, менее жесткий, например, США могут начать разрабатывать санкции за кибератаки со стороны РФ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что введенные США санкции коснутся, прежде всего, крупных банков. Ограничения могут привести к подорожанию ключевых товаров.

геополитические риски Россия рубль рынок санкции


 

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