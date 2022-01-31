Американский эксперт перечислил последствия от введения санкций США против России

Вашингтон примет новые санкции. Фото: Pixabay
Американский эксперт перечислил последствия от введения санкций США против России. Фото: Pixabay

По мнению американского специалиста, введенные США коснутся, прежде всего, крупных банков. Ограничения могут привести к подорожанию ключевых товаров.

Колумнист американской бизнес-газеты Quartz Тим Макдонелл назвал возможные последствия от жестких санкций США против России. Он отметил, что введение ограничительных мер относительно крупных банков, — это рискованный ход против ключевого экспортера топлива, металлов и пшеницы, который играет решающую роль в глобальных цепочках поставок. Об этом пишут РИА Новости.

Также специалист напомнил, что в России производится почти половина мирового палладия, который необходимо для автомобильных двигателей.

Макдонелл считает, что даже в случае, если рестрикции не затронут указанные отрасли, это все равно скажется на экспорт из страны. Например, цены на важные товары из России даже сейчас выше, чем до пандемии, при этом, если американское правительство начнет санкционную войну против России, то инфляция ускорится с новой силой.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Москве оценили угрозы Британии о санкциях, которые направлены против олигархов России.

Россия санкции США товары экономика экспорт


 

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Американский эксперт перечислил последствия от введения санкций США против России
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