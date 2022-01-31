Песков назвал тревожными заявления МИД Британии о санкциях против олигархов РФ

В Москве оценили угрозы Соединенного Королевство о санкциях, направленных против олигархов России. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков считает эти заявления МИД Британии тревожными.

Велика вероятность, что возможна конфискация имущества российских олигархов в качестве одной из мер по ужесточению санкций против Кремля. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова Пескова.

«Это очень тревожное заявление из Лондона. Я думаю, они тревожные не только для нас, для наших компаний», — добавил Дмитрий Песков.

Он отметил, что и в целом «англосаксы изрядно накачивают напряженность на европейском континенте». Поэтому Песков призвал представителей стран Европы задуматься и осознать, что такая политика может навредить региону.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Европейский Союз и Великобритания готовят санкции против новых газовых проектов России.