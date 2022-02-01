В 2022 году начнут работу над четырехполосной транспортной развязкой в Петербурге

В 2022 году начнут работу над четырехполосной транспортной развязкой в Петербурге
В 2022 году начнут работу над четырехполосной транспортной развязкой в Петербурге. Фото: Pixabay

В текущем 2022 году петербургские специалисты начнут работу над четырехполосной транспортной развязкой и новым съездом с трассы М-11 «Нева».

Строительство нового проекта обсуждалось с губернаторами Ленинградской и Новгородской областей, а также самим губернатором Петербурга. Они просили о принятии решения по этому поводу у президента России Владимира Путина. Отмечается, что новая развязка соединит скоростную магистраль с аэропортом Пулково. Об этом в эфире «Радио России» заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Движение по развязке планируется открыть через два года после начала работ. Также стало известно о подписанном соглашении, в рамках которого Петербург получит инфраструктурный кредит на льготных условиях.

Как стало известно на покупку новых трамваев и вагонов метро будет направлено 24 миллиарда рублей. Правительственная комиссия по региональному развитию поддержала строительство транспортной развязки ЗСД в районе Шкиперского протока и Витебской развязки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что половина опрощенных на дистанте петербуржцев стали меньше тратить на одежду и обувь, 34% петербуржцев теперь реже веселятся, а 29% сократили расходы на питание.

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