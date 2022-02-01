Трехмесячный мальчик в Петербурге умер после кормления коровьим молоком

Трехмесячный мальчик в Петербурге умер после кормления коровьим молоком
Младенец умер после кормления коровьим молоком. Фото: pixabay

В Московском районе Петербурга многодетная мать накормила трехмесячного сына коровьим молоком, после чего ребенок умер.

Как стало известно Gazeta.SPb, прибывшая в квартиру на Витебском проспекте полиция установила, что в однокомнатной съемной квартире проживают 32-летняя мать, ее трехмесячный сын и 40-летний биологический отец ребенка.

Как оказалось, утром 31 января мать покормила сына коровьим молоком из бутылочки для кормления, а после заснула вместе с ним в одной кровати. Спустя два часа она проснулась и обнаружили ребенка без сознания, его язык посинел. Далее она позвонила отцу ребенка и попросила приехать домой. Мужчина прибыл почти через полтора часа, и только тогда была вызвана скорая помощь. Мальчик умер.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Установлено, что ранее женщину привлекали к ответственности за мелкое хищение и неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

У матери есть еще трое несовершеннолетних детей, которые с 2019 года проживают вместе с бабушкой в Алтайском крае.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге мужчина развратил двухлетнюю девочку.

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